وزارة المالية: تراجع عجز الميزانية إلى 3 مليار دينار موفى أوت

كشفت وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة نشرتها وزارة المالية، عن تراجع عجز ميزانية الدولة، مع موفى أوت 2022، إلى 3.023 مليار دينار مقابل 3.387 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021.

ولتشمل هذه النسبة، التخصيص والهبات والمداخيل المصادرة علما وان الحكومة أقرت مؤخرا مشروع قانون مالية تعديلي لميزانية الدولة لسنة 2022 .

وكشفت الوزارة ان مداخيل ميزانية الدولة ارتفعت، مع موفى اوت 2022، بنسبة22.1 بالمائة لتصل الى 25.011 مليار دينار من بينها 22.8 مليار دينار في شكل مداخيل جبائية و 1.2 مليار دينار مداخيل غير جبائية وارتفعت نفقات الدولة مع موفى ماي 2022، الى 27.098 مليار دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة علما وان نفقات التاجير ارتفعت بنسبة 4.8 بالمائة لتصل الى 14 مليار دينار.

وأنفقت الدولة زهاء 6.9 مليار دينار على شكل تدخلات و 3.044 مليار دينار على شكل نفقات التمويل (فائدة الدين) من بينها 1.8 مليار دينار للدين الداخلي و1.2 مليار دينار للدين الخارجي و 2.2 مليار دينار على شكل نفقات استثمار.

واقترضت تونس، مع موفى اوت 2022 زهاء 11.2 مليار دينار من بينها 5 مليار دينار على شكل اقتراض داخلي و6.1 مليار دينار على شكل إقتراض خارجي. وكلف تسديد اصل الدين، تونس مع موفي أوت 2022، مبلغ 2ر7 مليار دينار من بينها 5ر4 مليار دينار للدين الداخلي و2.6 مليار دينار للدين الخارجي وقارب تمويل العجز باعتبار الهباب ومداخيل المصادرة مبلغ ملياري دينار.

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