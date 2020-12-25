وزارة المالية تصدر بلاغا يهمّ المؤسسات المتضررة من تداعيات كورونا

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية والمؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا « كوفيد-19 « كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها، الراغبة في الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 32 و33 من قانون المالية لسنة 2021 بإمكانها إيداع التصريح المتعلق بالقسط الاحتياطي الثالث المستوجب خلال سنة 2020 وكل التصاريح المتعلقة بالأقساط الاحتياطية المستوجبة خلال سنة 2021 دون دفعها لدى قباضات المالية المختصة ترابيا أو عبر منظومة التصريح عن بعد والدفع بقباضات المالية أو عبر منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد بالنسبة للمؤسسات المنخرطة بصفة اختيارية أو وجوبية في هذه المنظومة ، وذلك عبر التنصيص على رغبتها في الانتفاع بالإجراءات المذكورة عند إيداع هذه التصاريح.

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