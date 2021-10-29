وزارة المالية: فتح الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني

عقدت وزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة مساء أمس الخميس، اجتماعات بالمديرين العامين لعدد من المؤسسات البنكية وشركات التأمين.

وتناولت الاجتماعات الإعداد لانطلاق الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني الذي أصدرته الحكومة التونسيّة في شهر جوان الفارط.

وقد تقرّر فتح الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني يوم 3 نوفمبر 2021 على أن يتمّ غلقه يوم 12 نوفمبر 2021. كما تقرّر بالنسبة للقسط الثالث إضافة إمكانية الاكتتاب بنسب فائدة متغيّرة في كل الأصناف وذلك استجابة لطلبات المستثمرين.

وبيّنت الوزيرة بهذه المناسبة أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهميتها في تعبئة موار لتمويل ميزانية الدّولة. وثمّنت في نفس السياق نجاح عمليّة الاكتتاب في القسطين الأول والثاني.

وأعرب ممثلو القطاع المالي من جهتهم عن استعدادهم لإنجاح عمليّة إصدار القسط الثالث من القرض باعتباره واجبا وطنيا والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة.

وللتذكير فإنّ الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 نصّ على أنّ الدّولة تصدر قرضا رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021. وقد حدّد الأمر ثلاثة أصناف « أ وب وج » يختار المكتتب أحدها. وتتراوح مدة السداد في هذه الأصناف بين 5 و 7 سنوات حسب الصنف بينما حدّدت القيمة الاسميّة لكل سند بـ 10 دينارات بالنسبة للصنف « أ » و100 دينار بالنسبة للصنف « ب » 1000 دينار بالنسبة للصنف « ج ». وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل.

وستصبح الفوائد بالنسبة للقسط الثالث كالآتي:

صنف « أ »: تسدد الفوائد سنويا بحلول أجل بنسبة فائدة اسمية ثابتة بـ 8.70% سنويا أو نسبة فائدة اسميّة متغيّرة ( المعدّل الشّهري لنسبة الفائدة بالسوق النقديّة +2.45% ) وذلك حسب اختيار المكتتب.

صنف « ب »: تسدد الفوائد سنويا بحلول أجل بنسبة فائدة اسمية ثابتة بـ 8.80% سنويا أو نسبة فائدة إسميّة متغيّرة ( المعدّل الشهري لنسبة الفائدة بالسوق النقديّة +2.55% ) وذلك حسب اختيار المكتتب.

صنف « ج »: تسدد الفوائد سنويا بحلول أجل بنسبة فائدة اسمية ثابتة بـ 8.90% سنويا أو نسبة فائدة إسميّة متغيّرة ( المعدّل الشهري لنسبة الفائدة بالسوق النقديّة +2.65% ) وذلك حسب اختيار المكتتب.

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