وزارة المالية: كل ترفيع في ثمن بطاقات شحن الهاتف ليس له أساس قانوني

أعلنت وزارة المالية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن أي إجراءات تتعلق بتوظيف أداءات أو معاليم إضافية على شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني من شأنها الترفيع في ثمن بيعها.

وشددت الوزارة على أنه على عكس ذلك فإن أحكام الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2023 نصت على إعفاء العمولات والمكافآت الراجعة إلى كل الموزعين بعنوان بيوعات شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أن كل ترفيع في الثمن ليس له أساس قانوني.

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