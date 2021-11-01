وزارة المالية: مشروع قانون المالية ما يزال بصدد الانجاز

اخر تحديث : 01/11/2021
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

2014مشروع قانون المالية
أصدرت وزارة المالية اليوم الاثنين، بلاغا توضيحيا على اثر تداول عدد من وسائل الاعلام العمومية والخاصّة لنسخة غير نهائيّة من مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأكدت الوزارة أن الوثيقة المسرّبة ليست الوثيقة الرسميّة وأنّ مشروع القانون لايزال بصدد الانجاز ويتم العمل على استكمال الاحكام التي يتضمّنها.
ودعت الوزارة الى أهميّة التثبّت لدى المصادر الرسميّة والحرص على نشر معطيات صحيحة كي لا يتم تضليل الرأي العام.


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