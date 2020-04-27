وزارة المالية: وضع اللمسات الأخيرة لمنظومة التصريح عن بعد

أدى وزير المالية محمد نزار يعيش مساء أمس الأحد، زيارة إلى مركز الإعلامية بوزارة المالية حيث اطلع على وضع اللمسات الاخيرة لتطوير منظومة التصريح عن بعد وذلك في إطار مشروع شامل لرقمنة الخدمات بوزارة المالية وتبسيط إجراءات التصريح.

و سيمكن تطوير مظومة التصريح عن بعد أولا من القيام بكل اجراءات التسجيل في المنظومة عن بعد دون الحاجة الى التنقل الى مصالح الادارة العامة للاداءات كما سيمكن من تعميم المنظومة على كل المؤسسات مهما كان رقم معاملاتها وتعميم المنظومة على مختلف أنواع التصاريح وهي التصريح الشهري والتصريح على الضريبة على الشركات والتصريح بالتسبقة المستوجبة على شركات الاشخاص وما شابهها والتصريح على دخل الاشخاص الطبيعيين والتصريح بالقسط الاحتياطي والتصريح على ارباح مؤسسات انتاج المحروقات ( وتستثنى من هذه التصاريح المؤسسات المنضوية تحت النظام التقديري ).

كما مكنت الوكالة الوطنية للمصادقة الاكترونية من جهتها في اطار هذه العملية المطالبن بالاداء من تنزيل شهادة المصادقة عبر موقعها الالكتروني.

وقد قام الوزير صحبة الفريق التقني بمركز الاعلامية بإخضاع المنظومة الجديدة للتجارب اللازمة في مختلف مراحلها قبل ان يتم وضعها حيز الاستعمال في الساعات القليلة القادمة.

وأعرب الوزير عن شكره وتشجيعه لفريق العمل بمركز الاعلامية على المجهود الذي بذلوه في وقت قياسي وبالدقة اللازمة لتطوير المنظومة وتجربتها واعدادها للاستعمال، معبرا عن تقديره للوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والسجل الوطني للمؤسسات ولمجهود جمعية الخبراء المحاسبين الشبان الذين ساهموا في القيام بمختلف التجارب على المنظومة لتكون جاهزة للتطبيق.

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