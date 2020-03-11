وزارة المرأة تؤكد عدم تسجيل أي اصابة بـ «كورونا» لدى الاطفال وكبار السن



أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ في بيان لها عقب جلسة عمل بمقر الوزارة اليوم الأربعاء 11 مارس 2020، أنّه لم يتمّ تسجيل أيّة إصابة في صفوف الأطفال وكبار السن بمؤسسات التنشيط التربوي والاجتماعي و مؤسسات رعاية المسنين.

وأشارت الوزارة إلى أنّه تقرر وإلى حين إشعار آخر اعتماد عدد من التدابير بمؤسسات الطفولة:

1- تأجيل تنظيم كل التظاهرات والأنشطة الكبرى الوطنية والجهويّة التي تستقطب حضورا جماهيريا كبير ا والتى كان من المزمع القيام بها من قبل المؤسسات و الهياكل الخاضعة لإشراف الوزارة،

2- تأجيل التظاهرات الوطنية والجهوية مهما كان حجمها والتى تتضمن مشاركة وفود أجنبية أو المبرمجة في فضاءات مغلقة أو ضيقة.

3- تعليق الأنشطة الترفيهية بنوادي الأطفال ومركبات الطفولة واعتماد نظام الحصة الواحدة المسترسلة بالهياكل المذكورة والاقتصار على البرامج التوعوية للوقاية ضد فيروس كورونا، مع مواصلة تقديم خدمات الرّعاية الأساسية (الإقامة، الإعاشة، الخدمات الصحيّة) بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة.

4- مواصلة رياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية الخاصة نشاطها بصفة عاديّة إلى حين إشعار آخر باعتبار أنّ الوضع الصحّي الحالي بالبلاد التونسية لا يستدعي إيقاف نشاط مؤسسات الطفولة المذكورة.

5- التنسيق بين المصالح الجهوية لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والمندوبين الجهويين للصحة قصد المتابعة الفورية والدقيقة لتطور الوضع الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السادة الولاة.

6- تعزيز سلوكات الوقاية المستوجبة داخل مؤسسات الطفولة بالقطاعين العمومي والخاص وفق التوصيّات الواردة بالخطة الوطنية للتوقي من فيروس « كورونا » والصادرة عن وزارة الصحة لا سيما:

- توفير المواد الصحية ومواد التنظيف الضرورية لتعزيز الوقاية

- غسل اليدين بانتظام

- احترام مسافة متر على الأقل بين الأفراد

- استعمال المناديل الورقية

- تهوئة الفضاء بصفة مستمرة وتفادي الاكتظاظ داخل فضاءات مغلقة و/أو ضيّقة

- عدم قبول أطفال حاملين لأعراض نزلات البرد العاديّة.

كما قررت الوزارة اعتماد عدد من الإجراءات لفائدة كبار السن وهي كالآتي:

1- تعليق قبول المسنين بالنوادي النهارية لكبار السن ابتداء من 16 مارس 2020 والى غاية إشعار أخر،

2- تقليص الزيارات لفائدة المقيمين بمراكز رعاية المسنين بكافة ولايات الجمهورية،

3- تعزيز سلوكات الوقاية المستوجبة داخل المراكز والنوادي النهارية لكبار السن التابعة للقطاع العام

والخاص وفق التوصيّات الواردة بالخطة الوطنية والمذكورة سابقا.

4- عدم قبول زائرين حاملين لأعراض نزلات البرد العاديّة.

5- القيام بحملات توعية ومراقبة مشتركة لهذه المؤسسات بالتعاون والتنسيق بين المصالح الجهوية لوزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن والمندوبين الجهويين للصحة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والتنسيق مع السادة الولاة بخصوص الاجراءات الفورية التى يتعين اتخاذها عند الاقتضاء.

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