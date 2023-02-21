وزارة المرأة تتعهد بطفل كان رفقة والدته في عملية هجرة غير شرعية

أصدرت وزارة المرأة اليوم الثلاثاء، بلاغا تبعا لاحباط محاولة اجتياز الحدود خلسة من قبل مصالح الديوانة البحرية بقليبية لمجموعة من الأشخاص من بينهن أم مصحوبة بطفل مولود خلال سنة 2017 و ذلك صبيحة اليوم 21 فيفري 2023.

وأكدت الوزارة أنه على اثر اشعار في الغرض من قبل المصالح الديوانية، أذنت وزيرة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن بالتدخل الفوري ضمانا للمصلحة الفضلى لهذا الطفل القاصر.

وكلفت الوزيرة المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة ومندوب حماية الطفولة بنابل بالمتابعة الميدانية للوضعية و اتخاذ التدابير الحمائية اللازمة لفائدة الطفل طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.

ودعت الوزارة إلى ضرورة تجنيب الأطفال هذه الأخطار باعتبار ما يمكن أن تخلفه من تداعيات سلبية جسيمة على سلامتهم الجسدية والنفسية.

كلمات البحث :هجرة غير شرعية;وزارة المرأة