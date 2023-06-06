وزارة المرأة تقرر إحداث مركز للتعهد بالأطفال ذوي الوضعيات الصعبة

أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة في افتتاح الملتقى الدراسي حول الطفولة فاقدة للسند « من أجل رؤية جديدة للتعهّد والإدماج » اليوم الاثنين، عن الاستعداد لإحداث أوّل مركز مختصّ للتعهّد بالأطفال ذوي الوضعيّات الصعبة الذي يجنحون لبعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ويتكرر هروبهم وغيابهم عن مراكز الرعاية، مبيّنة أن هذا المركز سيكون معزّزا بالإطار البشري المختصّ والامكانيّات المناسبة لحسن التعاطي مع هذه الفئة من الطفولة الفاقدة للسند وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم وتحقيق مصلحتهم الفضلى.

وأوصت الوزيرة بضرورة وضع معايير علميّة عند عمليات القبول والإدماج لتوحيد إجراءات التّعهد بين مختلف المتدخّلين في المراكز المندمجة والاستئناس بالتّجارب النّاجحة في مجال الرّعاية البديلة للأطفال، مؤكّدة أنّ المقترحات العمليّة لهذا اليوم الدّراسيّ ستكون اللّبنة الأساسيّة في المشروع الإصلاحيّ.

ويتضمّن الملتقى، الذي يمتدّ على مدى يومين، عددا من المداخلات وورشات العمل حول المراكز المندمجة وبدائل الرعاية المؤسساتيّة للطفولة فاقدة السند والتعهّد النفسي للأطفال والرؤى الإصلاحيّة للنهوض بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وحوكمتها.

يُذكر أنّ المراكز المندمجة للشّباب والطّفولة تعمـل علـى رعايـة الأطفال إلـى غايــة زوال حالــة التّهديــد فــي إطــار مشــروع حيــاة خــاصّ بــكلّ طفــل مــن أجــل تمكينــه مــن الاندماج فــي المجتمــع. وتوفـّـر خدمـات متعـدّدة ومتنوّعـة سـواء بصيغـة الإقامة أو نصـف الإقامة، حيـث تتولـّى تأميـن المتابعـة التّربويّـة للأطفال المكفوليــن (مرافقــة تربويّــة ومدرســيّة، متابعـة نفسـيّة، رعايـة اجتماعيّـة وصحيّـة…) وتوفيـر خدمــات الّتنشــيط التّربــويّ والاجتماعيّ للأطفال المكفوليــن بالمؤسّســة وأطفــال الجــوار مــن خــلال إتاحـة فـرص لأنشـطة تكوينيـّة وترفيهيـّة ذات طابـع ثقافــيّ ورياضــيّ وفنّــي وعلمــيّ لتحقيــق تــوازن الأطفال.

كلمات البحث :أطفال;وزارة المرأة;وضعيات صعبة