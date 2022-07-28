وزارة المرأة تُعلن فتح باب الترشّح لانتداب 3 خبراء

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم الخميس، عن فتح باب الترشّح لانتداب 3 خبراء كما يلي :

- انتداب خبير (ة) وطني (ة) مختص (ة) في الاتّصال لتقييم مختلف الدّعائم الاتصالية المنتجة في إطار برنامج « ترسيخ المساواة بين النساء والرّجال » في الجانب المتعلّق بمقاومة العنف ضدّ المرأة.

-انتداب خبير (ة) وطني (ة) مختص (ة) لتقييم التجارب وتحديد الأدوات التي تمّ إنتاجها من خلال أنشطة الهيئات التنسيقية الجهوية لمقاومة العنف ضدّ المرأة.

-انتداب خبير (ة) وطني (ة) مختص (ة) في التخطيط لوضع مكوّنات البرنامج الوطني للوقاية من العنف المسلّط على النّساء بما في ذلك العنف السيبرني.

وتتنزّل هذه الانتدابات في إطار التّعاون المشترك بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وصندوق الأمم المتّحدة للسكان من أجل مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بتونس ومن خلال برنامج « من أجل استجابة متكاملة للقضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي » بدعم من الاتّحاد الأوروبي.

وقد حُدّد آخر أجل لإرسال العروض يوم 11 أوت 2022.

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