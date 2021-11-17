وزارة المرأة تُمضي اتفاقيات لإعادة إحياء 6 رياض بلدية

تمّ اليوم الأربعاء، إمضاء اتفاقيات شراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن و5 رؤساء بلديات بكل من سيدي بوزيد والزهراء وحي الزهور سوسة وبلدية منوبة وبوفيشة، تخصّ تنفيذ برنامج دعم رياض الأطفال البلدية، والعمل على تهيئة فضاءاتها وتجهيزها بهدف خلق بيئة سليمة لتربية الناشئة وتعميمها في كافة المناطق البلدية.

وتنصّ الاتفاقيات إلى دعم البلديات الـ5 من خلال تهيئة وصيانة وتجهيز كل من روضة بلدية « حي الخضراء » بسيدي بوزيد وروضة بلدية « النور » بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية وروضة بلدية « الأمل » بحي الزهور بمعتمدية سوسة الرياض، وتهيئة وتوسعة روضة البلدية بمعتمدية بوفيشة وتهيئة روضة بلدية بمنوبة وبناء روضة بلدية بمعتمدية الزهراء.

وتهدف الاتفاقيات إلى تمكين الأطفال من النفاذ إلى خدمات مؤسسات الطفولة المبكرة ذات جودة وتقريب خدمات الجوار للمتساكنين، إلى جانب إرساء معادلة تضمن جودة الخدمات وتوفرها لمختلف طالبيها تراعي المقدرة الشرائية للفئات الهشة ومحدودة الدخل.

وتتعهّد الوزارة بمقتضى هذه الاتفاقيات إلى تحويل اعتمادات مالية من ميزانية الوزارة لتهيئة وتوسعة الرياض البلدية حسب ما تنصه كل اتفاقية.

وأكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، أنّ الطفولة المبكرة تعدّ أولوية قصوى في المرحلة الحالية، مبيّنة توجهات الوزارة في دعم رياض الأطفال البلدية التي تستقبل الأطفال وفق معايير وخدامات ذات جودة قصد الترفيع في نسبة التغطية بخدمات التربية ما قبل المدرسية والحد من ظاهرة انتشار الفضاءات العشوائية.

وشدّدت الوزارة في السياق ذاته على ضرورة تحديد روزنامة عمل واضحة والتنسيق المحكم بين مختلف الأطراف، داعية إلى التسريع في الاجراءات حتى ترى هذه المشاريع النور في بداية السنة التربوية القادمة كأقصى تقدير.

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