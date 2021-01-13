وزارة المرأة: رياض ومحاضن الأطفال تستأنف نشاطها الاثنين القادم

أصدرت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن اليوم الأربعاء، بلاغا توضيحيا إثر الإعلان عن الإجراءات التي أقرّتها الهيئة الوطنية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، بعد تدارس المعطيات الوبائية المقدمة من المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة والتوصيات المقدمة من اللجنة العلمية.

وقد تقرر ما يلي :

أولا: تعليق نشاط كافة نوادي ومركبات الطفولة والمراكز المندمجة للشباب والطفولة مع اقتصار هذه الأخيرة على تأمين الخدمات الحياتية (إقامة وإعاشة وإحاطة نفسية) وذلك انطلاقا من يوم الخميس 14 جانفي إلى غاية يوم الأحد 24 جانفي بدخول الغاية.

ثانيا: تعليق نشاط رياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية بداية من يوم الخميس 14 جانفي إلى غاية يوم الأحد 17 جانفي، على أن تستأنف نشاطها يوم الاثنين 18 جانفي مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية التي تم إقرارها.

ثالثا: تعليق كافة التظاهرات والأنشطة والملتقيات التكوينية انطلاقا من يوم الخميس 14 جانفي إلى غاية يوم الأحد 24 جانفي 2021.

ودعت الوزارة كافة العاملين في قطاع الطفولة إلى مواصلة بذل المجهودات المستوجبة الذي يبذلونه لحماية أنفسهم وحماية أطفال تونس.

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