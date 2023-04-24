وزارة النقل: أخطاء بشرية تسببت في حادث قطار نقل الحبوب

أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم الإثنين 24 أفريل 2023، أنه ثبت، من خلال تقارير لجنة التحقيق في ملابسات حادث قطار نقل الحبوب التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الذي جد بتاريخ 6 أفريل 2023 ، بأن السبب الرئيسي لهذا الحادث يعود الى أخطاء بشرية.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الأخطاء تتمثل في عدم تثبيت القطار من قبل طاقم القيادة عند تعطب المحرك الرئيسي وتوقفه، مما أدى إلى انحدار القطار إلى محطة القطارات بصفاقس.

وجاء في البلاغ أنه تم الشروع في اتخاذ الإجراءات التأديبية والجزائية اللازمة ضد كل من تأكد تقصيره أو إخلاله بمسؤولياته في علاقة بهذا الحادث.

ودعت وزارة النقل، الشركة الوطنية للسكك الحديدية إلى التطبيق الصارم لأدلة منظومة الأمن والسلامة، وتركيز آليات المتابعة والتدقيق المتواصل، وتدعيم كفاءة العنصر البشري وتدريبه على التعامل الناجع مع حالات الطوارئ.

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