وزارة النقل: إجراءات استثنائية لتأمين عودة الإطار التربوي والطلبة

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تقرر العمل بعدد من الإجراءات أيام الجمعة 22 والسبت 23 والأحد 24 جانفي 2021، وذلك في إطار العمل على تأمين عودة الإطار التربوي والتلاميذ والطلبة يوم الاثنين 25 جانفي 2021 إلى المؤسسات التربوية في أحسن الظروف الممكنة.

وقد تقرر:

- الترخيص للشركات الوطنية والجهوية بتوفير خدمات النقل حسب الطلب بالتنسيق مع مصالح الإدارات الجهوية لوزارة النقل واللوجستيك.

- دعوة الإدارات الجهوية للنقل واللوجستيك بالتواجد بمختلف المحطات لمعاينة الطلب، واسناد تراخيص استثنائية عند الاقتضاء بالتنسيق مع المصالح المركزية والشركات الوطنية والجهوية وأصحاب سيارات الأجرة (لواج خط أحمر).

وذكّرت الوزارة بضرورة التقيد بأوقات حظر الجولان و بجميع الإجراءات الصحية والوقائية خاصة في ما يتعلق بوضع الكمامات والتعقيم.

كلمات البحث :إجراءات;إطار تربوي;وزارة النقل