وزارة النقل: إلغاء اضراب السكك الحديدية

أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 20 جوان 2023، أنه تقرر إلغاء الاضراب الذي كانت دعت له الجامعة العامة للسكك الحديدية يومي 21 و 22 الجاري، وذلك على إثر جلسة التفاوض التي أشرف عليها وزير النقل ربيع المجيدي مساء أمس الاثنين 19 جوان 2023 .

وقد حضر الجلسة الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، والرئيس المدير الغام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والرئيس المدير العام لشركة التونسية لأشغال السكك الحديدية والكاتب العام للجامعة العامة للسكك الحديدية، وفق نص البلاغ.

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