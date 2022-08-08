وزارة النقل: انهاء مهام مديرين عامين

اخر تحديث : 08/08/2022

وزارة النقل

أعلنت وزارة النّقل في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تمّ إجراء عدد من الإعفاءات.
حيث تقرر:
- إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة النّقل بالساحل وتكليف كمال النفطي ممثل وزارة النّقل بمجلس إدارة الشركة متصرّفا مفوضا وذلك في انتظار تعيين رئيس مدير عام جديد.
- إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بنابل وتكليف سامي زقاب ممثل وزارة النّقل بمجلس إدارة الشركة متصرّفا مفوضا وذلك في انتظار تعيين رئيس مدير عام جديد.
- إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن وتكليف منيرة اليحياوي حرم الكفاف ممثل وزارة النّقل بمجلس إدارة الشركة متصرّفا مفوضا وذلك في انتظار تعيين رئيس مدير عام جديد.


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