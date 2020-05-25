وزارة النقل تتخّد إجراءات جديدة بعد رفض سيارات اللواج العودة للعمل

أعربت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، عن أسفها للموقف الصادر عن الغرفة الوطنية لسيارات اللواج بخصوص قرارها عدم تأمين نقل تلاميذ الباكالوريا والإطار التربوي رغم إصدارها لبلاغ بتاريخ 22 ماي 2020 بعد التنسيق وموافقة رئيس الغرفة الوطنية لسيارات اللواج.

وقررت الوزارة اتخاذ إجراءات جديدة تتمثل في الترخيص بصفة استثنائية يومي 26 و27 ماي:

* لأصحاب سيارات النقل غير المنتظم بجميع أصنافه لتأمين العملية دون لتقيد بمناطق الجولان المرخص بها واعتماد تعريفة اللواج الجاري بها العمل مع زيادة 50%

* للشركات الوطنية والجهوية لتأمين العملية حسب الطلب وبالتنسيق مع مصالح الادارات الجهوية للنقل

*دعوة أعوان المراقبة بالإدارات الجهوية للنقل بالحضور بمختلف محطات النقل لمعاينة الطلب والتنسيق مع المصالح المركزية والشركات الجهوية وأصحاب النقل العمومي غير المنتظم لتوفير العرض المناسب.

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