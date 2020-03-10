وزارة النقل تتّخذ جملة من القرارات بخصوص الرحلات الجوية والبحرية

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن حزمة من القرارات في اطار الخطة الوطنية للتوقي من خطر فيروس « كورونا » وحرصا على سلامة المواطنين وتفعيلا لمخرجات اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد امس الإثنين 9 مارس 2020 بإشراف رئيس الجمهورية.

وقد تقرر ما يلي:

الرحلات الجوية:

- التقليص من عدد الرحلات في اتجاه إيطاليا من 14 رحلة الى 3 رحلات في الأسبوع في اتجاه روما وذلك الى غاية يوم 4 افريل 2020.

- الإبقاء على كافة الرحلات في اتجاه مالطا بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية.

- تبقى إمكانية تعديل الرحلات واردة حسب تطور الأوضاع .

الرحلات البحرية:

- الغاء جميع رحلات المسافرين من والى الموانئ الإيطالية وذلك الى حدود 4 أفريل 2020.

- تقليص عدد الرحلات في اتجاه مرسيليا الى النصف بمعدل رحلة أسبوعية فقط

- الإبقاء على رحلات بواخر نقل البضائع، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية ومن أهمها منع الطواقم من مغادرة بواخرهم عند الرسو بالموانئ التونسية.

وأكدت وزارة النقل واللوجستيك أنها تتابع عن كثب الوضع لتحيين الإجراءات كلما اقتضت الحاجة لذلك.

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