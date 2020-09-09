وزارة النقل تدعو شركات النقل العمومي للتقيد بالإجراءات الصحية والوقائية

-أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه في اطار التوقي من فيروس كورونا ، تمت دعوة شركات النقل العمومي الى مواصلة التقيد بالاجراءات الصحية والوقائية التالية:

_تعقيم محطات النقل البري ووسائل النقل بصفة دورية

- توفير الكمامات لفائدة السواق واعوان المراقبة وإلزامهم بارتدائها

- القيام بحملات تحسيسية عبر وسائل الاعلام السمعية البصرية والمكتوبة ومواقع التواصل الاجتماعي ووضع لافتات وملصقات توعوية بالمحطات وعلى وسائل النقل بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني ومختلف الاطراف المتداخلة

-الزام المسافرين بحمل الكمامات عند دخول المحطات وعلى متن وسائل النقل طيلة السفرة

- تعزيز عنصر الرقابة على الطرقات وبالمحطات وداخل وسائل النقل لمراقبة مدى الالتزام بارتداء الكمامات اثناء السفرات

-احداث خلايا متابعة على مستوى الشركات الجهوية والوطنية للنقل لمراقبة مدى التزام المسافرين بمقتضيات اجراءات التوقي.

أما فيما يتعلق بتعزيز العرض وضمان استمرارية المرفق العمومي وتحسين جاهزية الاسطول لتأمين افضل الظروف للعودة المدرسية والجامعية، تولت الشركات الجهوية والوطنية الشروع في بيع اشتراكات النقل بداية من غرة سبتمبر2020 واعلام التلاميذ والطلبة بمواعيد تواتر السفرات على الخطوط المخصصة للنقل المدرسي والجامعي.

كما تولت هذه الشركات لمواصلة عمليات الصيانة الضرورية المبرمجة بهدف الترفيع في نسبة جاهزية الاسطول.

كلمات البحث :إجراءات وقائية;النقل العمومي;وزارة النقل