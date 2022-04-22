وزارة النقل تعلن زوال خطر التلوث البحري وسلامة المياه التونسية

أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنها تلقت ببالغ الإرتياح خبر انتهاء خطر التلوث البحري الذي أعلنت عنه لجنة متابعة مراحل انقاذ السفينة اكسيلو الغارقة منذ مساء الجمعة الماضي بخليج قابس، خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم 22 أفريل 2022، بعد أن توصّل جيش البحر الذي قاد العملية بكل دقة وحرفية إلى التأكد من خلوّ خزانات السفينة من مادة الڨازوال .

وكان غواصون تونسيون قد أكدوا بعد جهود دقيقة ومعاينات لغرف السفينة وغرفة المضخات بأن خزانات السفينة مملوءة بماء البحر فقط خلافا لما صرح به طاقم السفينة وتمسكه بوجود شحنة بـ 750 طنا من القازوال .

وأشارت الوزارة إلى أنه بذلك تكون العملية قد استكملت المراحل الصعبة بفضل تكاتف جميع جهود مختلف السلط التونسية وسرعة تدخل ديوان البحرية التجارية والموانىء ونجاعته وحسن تعاطيه مع العملية منذ البداية ونجاحه منذ البداية في إنقاذ طاقم السفينة والحفاظ على الأرواح البشرية في ظروف مناخية قاسية وتسخيره لكل الموارد البشرية واللوجيستية بالاضافة الى انضباط اطاراته واعوانه في المساهمة في التدخل وتنفيذ الخطة التي وضعت بإشراف وزارة النقل.

ومثلت دقة خطوات التعامل المدروسة مع الحدث باشراف عدة سلط منضوية تحت خلية الازمة أهم اسباب نجاح مراحل العملية خاصة منهل فاعلية المعدات التي استعملت في حماية السواحل والحاجز العائم اضافة الى كفاءة وحرفية أعوان ديوان البحرية التجارية والموانىء في سرعة وضع الحاجز وتعهده.

وعبّرت وزارة النقل عن اعتزازها بجهود جيش البحر تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية ولكامل الاطراف المتدخلة من الحكومة التونسية وولاية قابس، مثمنة جميع المبادرات للدول الصديقة والشقيقة التي عرضت المساعدة الفنية.

وستتواصل في مرحلة موالية عمليات انتشال السفينة لمعاينتها لمتابعة الجانب القانوني والجزائي لهذا الملف لحفظ حقوق بلادنا المادية والمعنوية، وفق نص البلاغ.

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