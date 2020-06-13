وزارة النقل تعلن عن اجراءات استئناف الرحلات من والى تونس

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم السبت، أنه طبقا للقرارات المعلنة من قبل رئاسة الحكومة وتبعا لانعقاد اجتماعي اللجنتين العلمية والوطنية لمجابهة فيروس كورونا، فقد تقرر ما يلي:

•تعليق رحلات العودة الى تونس بالنسبة للوافدين من الخارج خلال الفترة الممتدة من 15 الى 17 جوان 2020 والاقتصار على تسيير رحلات الذهاب فقط انطلاقا من تونس خلال هذه الفترة،

•إستئناف تسيير الرحلات من والى تونس بداية من يوم الخميس 18 جوان 2020 وقبول الوافدين مع ضرورة الاستظهار بشهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي للكوفيد- 19 (PCR) على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة من موعد الرحلة كشرط إجباري للتسجيل في رحلات القدوم، و إلتزام جميع التونسيين الوافدين كتابيا باحترام الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما حال وصولهم وبتطبيق وسائل الوقاية الذاتية والخضوع للمتابعة من قبل الجهات الصحية.

وتجدر الإفادة أنه منذ إنطلاق رحلات الإجلاء بتاريخ 15 مارس 2020 وإلى حدود يوم 3 جوان 2020، خضع 17.877 وافد على متن 290 رحلة إلى الحجر الصحي الإجباري حال وصولهم لمدة 14 يوما بمراكز للإيواء الصحي تم تحديدها من قبل اللجنة الوطنية للحجر الصحي دون أن يتحمل الوافدون أي تكاليف.

وعلى إثر القرار الحكومي المؤرخ في 3 جوان 2020 والقاضي بضرورة خضوع جميع الوافدين طيلة أسبوع للحجر الصحي الإجباري في النزل المعدة للغرض وذلك على نفقتهم واستكمال بقية فترة الحجر الصحي الإجباري حسب نتائج التحاليل الطبية التي ستجريها مصالح وزارة الصحة، فقد تم الإنطلاق في تطبيق هذه الإجراءات منذ تاريخ 4 جوان 2020 حيث تم خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 12 جوان 2020 تسيير 51 رحلة إجلاء تم خلالها نقل 4.723 مسافر نحو تونس.

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