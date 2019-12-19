وزارة النقل تنفي تحديد تاريخ لإجراء تجارب القطارات السريعة RFR

أكدت وزارة النقل في بلاغ أًصدرته اليوم الخميس، أنه لا صحة لما راج من أخبار حول تحديد تاريخ يوم 23 ديسمبر 2019 لإجراء تجارب القطارات على الشبكة الحديدية السريعةRFR وتحديدا على الخط D الرابط بين محطتي البرطال ومنوبة، مشيرة إلى أن ما تم تداوله في هذا الصدد عار تماما من الصحة.

وعبرت وزارة النقل وشركة RFR عن استعدادهما لتقديم معطيات اضافية للراي العام مع الدعوة الى الابتعاد عن ترويج معلومات خاطئة تمس من الإدارة التونسية.

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