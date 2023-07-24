وزارة النقل توفر 9 حافلات لاجلاء متساكني ملولة وشاحنات اطفاء للمساهمة في اخماد الحرائق

أمنت الشركة الجهوية للنقل بجندوبة 9 حافلات لإجلاء المواطنين اثر اندلاع الحرائق بمنطقة ملولة في معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، في وقت عزّز فيه ديوان الطيران المدني والمطارات جهود الحماية المدنية بشاحنات إطفاء ذات سعة كبيرة تتراوح بين 1000 و4500 لتر ستنطلق من مطارات تونس قرطاج وصفاقس طينة وتوزر نفطة وقفصة القصر باتجاه طبرقة.

وأكدت وزارة النقل، في بلاغ لها، مساء الاثنين، أن الديوان الوطني للمعابر الحدودية قام بدوره بإيواء عدد من الأهالي وتوفير الإعاشة الضرورية لهم وذلك بمعبر ملولة، وذلك تبعا للتوصيات المنبثقة عن خلية الأزمة المنعقدة برئاسة الحكومة.

وأوصى وزير النقل، ربيع المجيدي، كافة المؤسسات والمنشآت تحت الإشراف الناشطة بجندوبة والولايات المجاورة، وتحديدا الشركات الجهوية للنقل بكل من جندوبة والكاف وباجة وديوان الطيران المدني والمطارات والديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، بضرورة التنسيق مع كافة السلط الجهوية والاسهام بفاعلية في ادارة الأزمة وتسخير كل الوسائل اللوجستية لاجلاء الاهالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الارواح والممتلكات

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