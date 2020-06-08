وزارة النقل تُحيل ملف صيانة محركات طائرات إلى القضاء

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الاثنين، أنه تبعا للإذن بمأمورية التفقد الصادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك والمتعلق بمهمة بحث في الإشكاليات الخاصة بعقود صيانة محركات طائرات كانت أبرمتها شركة الخطوط التونسية الفنية مع بعض المزودين، وبالنظر إلى خطورة الاخلالات والتجاوزات التي تضمنها تقرير التفقدية العامة بوزارة النقل واللوجستيك، تمت إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة للبت فيه.

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