وزارة النقل تُعلن عن 6 تعيينات جديدة

أعلنت وزارة النّقل في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تمّ تعيين كلّ من :
- فرحات الزواغي، رئيسا مديرا عامّا للشركة التونسية للملاحة
- هيثم حمروني، رئيسا مديرا عامّا للشركة الجهوية للنقل بقابس
- المنجي الجندوبي، رئيسا مديرا عامّا للشركة الجهوية للنقل بسليانة
- سفيان اليعقوبي، رئيسا مديرا عامّا للشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة
- محمّد رؤوف الظاهري، رئيسا مديرا عامّا للشركة الجهوية للنقل بالقيروان
- المعزّ لدين الله عبد السلام، رئيسا مديرا عامّا لشركة النقل بالساحل.
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