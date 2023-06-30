وزارة النقل تُعلن عن 6 تعيينات جديدة

أعلنت وزارة النّقل في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تمّ تعيين كلّ من :

- فرحات الزواغي، رئيسا مديرا عامّا للشركة التونسية للملاحة

- هيثم حمروني، رئيسا مديرا عامّا للشركة الجهوية للنقل بقابس

- المنجي الجندوبي، رئيسا مديرا عامّا للشركة الجهوية للنقل بسليانة

- سفيان اليعقوبي، رئيسا مديرا عامّا للشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة

- محمّد رؤوف الظاهري، رئيسا مديرا عامّا للشركة الجهوية للنقل بالقيروان

- المعزّ لدين الله عبد السلام، رئيسا مديرا عامّا لشركة النقل بالساحل.

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