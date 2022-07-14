وزارة النقل: جلسات عمل حول الإجراءات الجديدة المتعلقة برخص السياقة

أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم الخميس، انه سيتمّ بداية من الاسبوع المقبل، عقد جلسات عمل تجمع مختلف الاطراف الممثلة لوزارة النقل والوكالة الفنية للنقل البري والمهنيين في اطار حسن الاستعداد لدخول بعض الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري المتعلقة بامتحانات رخص السياقة الواردة بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 ، المؤرخ في 18 جوان 2021 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيّتها وتجديدها.

ويأتي ذلك إلى حين اصدار النصوص التطبيقية للامر المذكور، وستتولى مصالح الوكالة الفنية للنقل البري حينيا اصدار بلاغات في الغرض .

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