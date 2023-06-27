وزارة النقل: خطأ بشري وراء حادث قطار قابس

أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 27 جوان 2023 أنه ثبت، وبصفة أوّلية من خلال تقارير لجنة التحقيق في ملابسات حادث القطار التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الذي جد بتاريخ 21 جوان 2023 منطلقا من تونس باتجاه قابس على مدخل مدينة مساكن، بأن السبب الرئيسي لهذا الحادث يعود إلى خطأ بشري تمثل في عدم احترام إشارات السرعة المحدّدة وتجاوزها.

وبناء على هذه النتائج الأولية، دعت وزارة النقل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الى التطبيق الصارم لأدلة منظومة الأمن والسلامة، وتدعيم كفاءة العنصر البشري بمزيد الإحاطة والمتابعة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير التأديبية والقضائية اللازمة ضد كل من ثبت تورطه أو أخلّ بمسؤوليته في علاقة بهذا الحادث الأليم.

وكانت وزارة النقل تعهدت بإنارة الرأي العام بنتائج التحقيق في أجل أقصاه اليوم الثلاثاء 27 جوان 2023.

وجدّدت الوزارة توجهها إلى عائلتي الفقيدين بأحر التعازي وأن يتغمّد روحيهما بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان.

كلمات البحث :خطأ;قطار قابس;وزارة المقل