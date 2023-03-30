وزارة النقل: يمنع ممارسة نشاط تكويني في مجال الطيران المدني دون ترخيص

أعلنت وزارة النّقل في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّه يمنع منعا باتا على كلّ مؤسّسة ممارسة نشاط تكويني في مجال الطيران المدني دون الحصول المسبق على ترخيص من قبل المصالح المختصّة بالوزارة وذلك للحصول على إحدى إجازات أعوان الطيران المدني الآتي ذكرهم:

- إجازة طيّار (محترف -طائرة، خط – طائرة، خاص -طائرة) وكفاءة طيران آلي طائرة، كفاءة الصّنف، كفاءة الطّراز وكفاءة معلّم – طائرة؛

- إجازة ميكانيكي صيانة الطاّئرات بجميع الأصناف والكفاءات؛

- إجازة مراقب جولان جوّي بجميع الكفاءات؛

- إجازة عون فنّي للإستغلال كفاءة الطائرة وكفاءات المناطق؛

- إجازة عون ملاّح إضافي وكفاءات الطائرة وكفاءة معلّم.

وأشارت الوزارة إلى أن الموافقة المبدئيّة طبقا للتّراتيب الجاري بها العمل لا تمكّن من ممارسة نشاط التّكوين في مجال الطّيران المدني نظرا لوجوب الحصول على ترخيص صريح من قبل المصالح المختصّة بالإدارة العامّة للطّيران المدني بعد القيام بعمليّة تدقيق للمركز المزمع إحداثه.

وحمّلت الوزارة كلّ مخالف للتّراتيب القانونيّة التّبعات المنجرّة عن ممارسة نشاط في مجال الطّيران المدني خارج الأطر القانونيّة، مطالبة الجميع قبل التّعامل مع مؤسّسات التّكوين بالتحرّي بشأن حصولها على ترخيص ساري المفعول.

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