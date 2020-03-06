وزارة الوظيفة العمومية: غيابات غير مبررة بإدارات جهوية للأعوان العموميين

أعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمّد عبّو في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن قيامها بمهمات تفقد، تتعلق بمراقبة حضور موظفين تابعين لبعض الإدارات، بالنسبة للحصة المسائية.

وأفضت عمليات التفقد بصفة أولية إلى النتائج التالية:

- نسبة تغيب غير مبرر، بإدارة جهوية بتونس تقدر بـ 47.8 بالمائة

- نسبة تغيب غير مبرر بإدارة جهوية بأريانة تقدر بـ 85.2 بالمائة

- نسبة تغيب غير مبرر بإدارة مركزية تقدر بـ 20.5 بالمائة.

،

وأشارت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أنها ستواصل، أمام ما أفرزته هذه العينة من نسب، القيام بمهام تفقد حضور الموظفين بالتنسيق مع مصالح أخرى، في كامل تراب الجمهورية، ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة.

كلمات البحث :إدارات جهوية;غيابات;وزارة الوظيفة العمومية