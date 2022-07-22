وزارة تكنولوجيات الاتصال: تغيير الذبذبات وتأمين الربط الإحتياطي

أكدت وزارة تكنولوجيات الاتصال مساء اليوم الجمعة، انه تـمّ يـوم أمس، ولأول مرة، تسجيـل عمليـات تشويش على الذبذبات الخاصة بالوحدات المتنقلة للإرسال الفضائي المزمع إستغلالها لتأمين تغطية الحملات الإعلامية المتعلقة بالإستفتاء، وذلك بسبب إستعمال خارجي غير مرخص.

ولضمان إستمرارية وتأمين الخدمة، قام الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيــات الإتصـال ومــــزود خدمــات الأقمـــار الإصطناعية، بالإجــراءات اللازمـة لتغيــير الذبذبات وتأمين الربط الإحتيـــاطي إضافة إلى القيام بعمليـــات التحري حول مصـــادر التشويش الحاصل لتحـــديد الجهـــات المخالفة.

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