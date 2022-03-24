وزارة تكنولوجيات الاتصال تُحذّر من الهجمات الإلكترونية على الفضاء السيبرني

حذّرت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ لها اليوم الخميس، من الهجمات والمخاطر الإلكترونية المحتملة على الفضاء السيبرني الوطني وخاصة منها برامج الفدية. وتستهدف هذه الهجمات السيبرنية وبرامج الفدية حاليا المؤسسات الإقتصادية والمالية والمنشآت الحساسة ممّا قد يتسبب في تدهور وتعطيل البنى التحتية الحيوية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية ومصالح المواطنين اليومية.

ودعت وزارة تكنولوجيات الاتصال مختلف المؤسسات العمومية والخاصة إلى تطبيق إجراءات السلامة المعلوماتية الضرورية والترفيع في مستوى اليقظة وضرورة تحيين مخططّات إستمرارية النشاط والتأكد من فاعليتها وقدرتها على ضمان تواصل مهام المؤسسة في صورة وقوع حوادث سيبرنية.

هذا ووضعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية على ذمة المؤسسات جميع الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة لحماية الشبكات والأنظمة المعلوماتية من مخاطر برامج الفدية المنتشرة في هذه الفترة.

كلمات البحث :الفضاء السيبرني;هجمات;وزارة تكنولوجيات الاتصال