وزارة تكنولوجيا الاتّصال تنفي غلق تويتر لصفحتها الرسمية وتُوضّح

اخر تحديث : 25/10/2022

وزارة تكنولوجيا الاتّصال تنفي غلق تويتر لصفحتها الرسمية وتُوضّح

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ لها، أن صفحة الوزارة على موقع التواصل الإجتماعي تويترTwitter تم تعليقها مؤقتًا كإجراء إحترازي حماية من محاولات الإختراق على الصفحات الحكومية الرسمية وذلك وفقا لسياسة الحماية التي يعتمدها تويترTwitter.
ونفت الوزارة ما وقع ترويجه، مؤكدة لا يوجد أي مخالفة للشروط العامة أو لقواعد موقع التواصل الإجتماعي تويترTwitter. وقد إستأنف نشاط الصفحة منذ يوم أمس إثر الإتصال والقيام بالتثبتات الضرورية مع القائمين على موقع التواصل تويترTwitter.
هذا ويمكن متابعة أنشطة الوزارة أيضا على موقعها الرسمي او على الصفحة الرسمية على فيسبوك.


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