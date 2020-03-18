وزارتا التجارة و الفلاحة تُقرران تزويد المطاحن بحصة إضافية من القمح

قررت وزارتا التجارة و الفلاحة خلال جلسة عمل مشتركة انعقدت صباح اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التجارة اتخاذ حزمة إجراءات إضافية لإحكام التزويد و ضخ المنتجات الفلاحية لتلبية الطلب الاستهلاكي.

و تشمل حزمة الإجراءات المعلنة خاصة تزويد المطاحن بحصة إضافية شهرية من القمح اللين تبلغ 50 ألف قنطار و 100 ألف قنطار من القمح الصلب بهدف زيادة معروض مشتقات الحبوب خاصة السميد و الفرينة إضافة إلى زيادة البيوعات اليومية من حليب الشراب نصف الدسم بـ100 ألف لتر كحصة دنيا من مركزيات التصنيع و ضخ مليون لتر من مخازن ديوان التجارة.

و كشفت الجلسة التي أشرف عليها وزيرا التجارة و الفلاحة توفر معدلات إنتاج ومخزونات مريحة من البيض و لحوم الدواجن و الخضر تسمح بتلبية كافة الاحتياجات و تزويد السوق بنسق عادي رغم ارتفاع الطلب و موجة التهافت على اقتناء المواد و تخزينها بسبب المخاوف من فيروس « كورونا » و الإجراءات الوقائية التي تم إعلانها خاصة قرار حظر التجول.

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