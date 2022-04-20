وزارتا الصحة والتجارة تحذران من اقتناء نوعية من الألعاب

دعت وزارتا الصحة والتجارة وتنمية الصادرات في بلاغ مشترك لهما اليوم الأربعاء 20 أفريل 2022، إلى عدم الإقبال على اقتناء اللعب التي تشكل خطرا على سلامة الأطفال.

ودعت الوزارتان، استعدادا للاحتفال بعيد الفطر المبارك، الى عدم اقتناء المفرقعات (الفوشيك)، واللعب القاذفة للكويرات والخراطيش والأسهم والمصّوبات الليزرية وغيرها من اللعب التي يمكن أن تتسبب في اصابات جسدية خطيرة، وفق البلاغ ذاته.

كما طالبت الوزارتان بعدم اقتناء المنتجات المعروضة خارج المسالك المنظمة غير الخاضعة للمراقبة الرسمية، وضرورة التثبت من وجود البيانات الإلزامية على الغلاف الخارجي للعبة المتعلقة خاصة بالفئة العمرية واحتياطات الاستعمال، وتجنب المنتجات التي لا تحمل التأشير.

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