وزارتا الصحة والتجارة: توصيات للأولياء بخصوص الأدوات المدرسية

دعت وزارتا الصحة والتجارة وتنمية الصادرات، بمناسبة العودة المدرسية (2023-2024)، الأولياء إلى ضرورة اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة، وفق بلاغ مشترك للوزارتيْن، اليوم الجمعة.

كما دعت الوزارتان إلى تجنب شراء:

- الأدوات المدرسية التي تتخذ شكلا أو رائحة أو لونا أو مظهرا أو لفا أو تأشيرا تؤدي بالتلميذ إلى الخلط بينها وبين المواد الغذائية (ممحاة في شكل غلال أو حلوى، لصاق معلب في شكل رضاعة أو قارورة مشروبات، …) وما يمكن أن ينجر عن ذلك من أخطار اختناق أو التسمم أو انسداد في الجهاز الهضمي.

- الأدوات المدرسية التي لا تحمل البيانات الضرورية للتعريف بالمنتوج وهوية المصنّع أو المورد والتركيبة واحتياطات الاستعمال وتاريخ الصنع ورقم الدفعة.

- اللصق المدرسي الذي لا يحمل عبارة « خالي من المواد المحلة العضوية ».

هذا وقد شرعت فرق المراقبة المشتركة (صحة + تجارة) في تأمين عمليات المراقبة في مختلف مسالك توزيع هذه المواد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز المستلزمات المدرسية التي تشكل خطرا على صحة الأطفال وسلامتهم وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

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