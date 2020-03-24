وزارتا الصحة والسياحة تُؤكدان التزامهما بتأمين أفضل الظروف خلال فترة الحجر الصحي



إنعقدت، مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، جلسة عمل تنسيقية بإشراف وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي ووزير الصحة عبد اللطيف المكي، وذلك بمقر وزارة السياحة والصناعات التقليديّة، وذلك في إطار تدعيم الجهود الوطنيّة لمكافحة انتشار فيروس كورونا ببلادنا.

وقد خصّصت الجلسة للنظر في مزيد تنسيق الجهود بين الوزارتين بالتعاون مع كل الأطراف والجهات المعنية للتصدي لفيروس كورونا والحدّ من آثاره خاصة فيما يتعلّق بتوفير أماكن للحجر الصحي عند الضرورة.

ووقع التأكيد، في هذا الاطار، على الإلتزام بتوفير كل المستلزمات الضرورية حسب الإختصاص لتأمين أفضل الظروف خلال فترة الحجر الصحي في علاقة بالوقاية والنظافة والاعاشة.

هذا، وتمّ خلال الجلسة التأكيد على أهمية تطبيق إجراءات الحجر الصّحي العامّ، وعلى مواصلة العمل على توفير كل مستلزمات الوقاية بمختلف المؤسسات والهياكل الراجعة بالنظر للوزارتين.

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