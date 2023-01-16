وزارتا النقل وتكنولوجيات الإتصال: دعوة السيارات الخاصة للإنضمام الى تطبيقة نقل هو خارج الأطر القانونية

أعلنت وزارتا النقل وتكنولوجيات الإتصال، في بلاغ مشترك اليوم الاثنين 16 جانفي 2023، أن توجيه شركة « يسير تونس » دعوات للسيارات الخاصة للإنضمام لهذه التطبيقة للقيام بالنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص يعتبر خارج الأطر القانونية والتراتيب الجاري بها العمل وتجاوز خطير باعتبار أن هذا النمط من النقل يخضع لنظام الترخيص، ومسّا بمبدأ المنافسة الشريفة.

واكدت الوزارتان أنّه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية للتصدّي لهذه الظاهرة، حماية للمرفق العام.

كما اشارتا

الوزارتان الى أن استعمال التطبيقات في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مقبول من الناحية المبدئية بإعتبار مساهمتها في تحسين خدمة النقل ومزيد تقريبها من المواطن، إلا أنه يتعيّن على مستغلي تلك التطبيقات التقيّد بالتراتيب القانونية خاصة في ما يتعلّق بالتعامل مع وسائل النقل المرخّص لها واحترام التعريفات.

يذكر ان اصحاب التاكسي الفردي نفذوا اليوم الاثنين اضرابا عن العمل، احتجاجا على التطبيقات التي تستخدم سيارات مدنية خاصة للنقل.

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