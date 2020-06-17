وزراء الخارجية والصحة والنقل والسياحة يبحثون الإجراءات الصحية عند فتح الحدود

انتظمت بمقرّ وزارة الشؤون الخارجية ظهر اليوم الأربعاء 17 جوان 2020 جلسة عمل متعددة الأطراف ضمت بالخصوص، كلّ من وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير الدولة للنقل واللوجيستيك محمد أنور معروف ووزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي.
و خصصت الجلسة لمزيد التنسيق في مجال تطبيق الإجراءات الصحية عند فتح الحدود تلبية لحاجيات الوافدين على بلادنا من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج والسياح ورجال الأعمال.
كلمات البحث :الإجراءات الصحية;الحدود;وزراء الخارجية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.