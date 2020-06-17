وزراء الخارجية والصحة والنقل والسياحة يبحثون الإجراءات الصحية عند فتح الحدود

اخر تحديث : 17/06/2020

وزراء الخارجية والصحة والنقل والسياحة

انتظمت بمقرّ وزارة الشؤون الخارجية ظهر اليوم الأربعاء 17 جوان 2020 جلسة عمل متعددة الأطراف ضمت بالخصوص، كلّ من وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير الدولة للنقل واللوجيستيك محمد أنور معروف ووزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي.
و خصصت الجلسة لمزيد التنسيق في مجال تطبيق الإجراءات الصحية عند فتح الحدود تلبية لحاجيات الوافدين على بلادنا من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج والسياح ورجال الأعمال.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق