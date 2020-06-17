وزراء الخارجية والصحة والنقل والسياحة يبحثون الإجراءات الصحية عند فتح الحدود

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رئيس الجمهورية يلتقي وزير الخارجية استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين 16 مارس 2020، بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارج ...

جلسة مسائلة بالبرلمان لـ5 وزراء حول فاجعة عمدون استعرض مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه صباح اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019 بقصر باردو، ا ...

الحكومة الروسية تتوعد باتخاذ تدابير اقتصادية ردا على تركيا دعا رئيس الوزراء الروسي "دميتري مدفيديف" اليوم الخميس، حكومته إلى إعداد سلسلة إجراءات اقتص ...