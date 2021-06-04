وزراء الصحة السابقون يؤكدون ضرورة إبعاد قطاع الصحة عن التجاذبات السياسية

استقبل وزير الصحّة فوزي المهدي اليوم الجمعة 4 جوان 2021، وزيرات ووزراء الصحة السابقين.

وكان اللقاء بهدف الاستماع إلى آراءهم والاستفادة من خبراتهم في إطار استمرارية الدولة وتوحيد الجهود للتصدي لجائحة الكورونا والنهوض بقطاع الصحة.

وقد أكّد الحاضرون على إبعاد قطاع الصحة عن التجاذبات السياسية وتوحيد الجهود الوطنية لمجابهة ڤيروس الكورونا عبر إحكام تطبيق الاجراءات الصحية ومواصلة التقدم في حملة التلقيح.

كما تم التطرق إلى سبل تمويل قطاع الصحة العمومية عبر الصناديق الاجتماعية لمواصلة تطوير إمكانيات الصحة العمومية أثناء الجائحة وبعدها.

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