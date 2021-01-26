وزراء المشيشي الجُدد ينالون ثقة البرلمان

نال الوزراء الجدد المقرحين في حكومة هشام المشيشي مساء اليوم الثلاثاء، ثقة مجلس نواب الشعب.
وفيما يلي تفاصيل التصويت:
-وزير الفلاحة أسامة الخريجي: 128 نعم و 52 ضد و5 محتفظين
-وزير الثقافة وتثمين التراث يوسف بن براهيم: 141 معا و 48 ضد
-وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوسف فنيرة: 118 نعم و 55 ضد
-وزير الشباب والرياضة زكرياء بالخوجة: 138 نعم و43 ضد
- وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة رضا بن مصباح: 136 مع و50 ضد ونائب واحد محتفظ
- وزير العدل المقترح يوسف الزواغي: 140 مع و49 ضد و3 محتفظ
- وزير الداخلية المقترح وليد الذهيبي: 138 مع و50 ضد و2 محتفظ
-وزير الشؤون المحلية والبيئة شهاب بن أحمد: 140 مع و49 ضد ومحتفظ وحيد
-وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عبد اللطيف الميساوي: 144 نعم و49 ضد
-وزير الصحة هادي خيري: 137 مع و51 ضد و2 محتفظين
-وزير الطاقة سفيان بن تونس: 131 مع و52 ضد و2 محتفظ.
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