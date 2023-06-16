وزيرا الداخلية الفرنسي والألماني يزوران تونس الأحد والإثنين

سيتوجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته الألمانية نانسي فيسر إلى تونس الأحد والاثنين، لعقد لقاءات مخصصة للهجرة كما ذكر الجمعة الوفد المرافق لدارمانان.

وقال المصدر نفسه إن وزيري الداخلية سيصلان إلى تونس بعد ظهر الأحد ويغادرانها بعد ظهر اليوم التالي، مؤكدا أن الهدف من هذه الرحلة هو « تعزيز التعاون بين فرنسا وألمانيا وتونس فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي ».

وستلتقي فيسر ودارمانان خصوصا رئيس الدولة قيس سعيد ووزير الداخلية كمال الفقي.

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