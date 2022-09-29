وزيرا السياحة التونسي والجزائري يتّفقان على تطوير عدد من البرامج الثنائية

حلّ وزير السياحة محمد المعز بلحسين أمس الأربعاء 28 سبتمبر 2022، بالعاصمة الجزائر في زيارة عمل تتواصل إلى غاية يوم 30 من الشهر نفسه بدعوة من نظيره الجزائري ياسين حمادي وزير السياحة والصناعة التقليدية.

وخلال جلسة عمل بإشراف الوزيرين وبحضور سفير تونس بالجزائر ووفدي البلدين، أكّد الوزير الجزائري عراقة العلاقات المتميزة التي تجمع قيادة البلدين والشعبين ووجود إرادة حقيقية على أعلى مستوى لمزيد تطوير وتعزيز التعاون والتكامل بين الجزائر وتونس.

وأضاف الوزير أن هناك عديد المجالات والاختصاصات التي يمكن تطويرها في إطار التعاون الثنائي السياحي خاصة التكوين السياحي والربط الجوي والبحري وغيرها من المجالات بما يساهم في تطوير عدد الجزائريين الوافدين على تونس.

ومن جهته، أكّد محمد المعز بلحسين وجود إرادة من قيادة البلدين لمزيد تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات ومنها ذات العلاقة بالقطاع السياحي مبرزا حرص الجانب التونسي على إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون بين البلدين استنادا إلى توصيات اجتماع الدورة الخامسة للجنة القطاعية المشتركة التونسية الجزائرية في مجال السياحة المنعقدة في تونس يومي 02 و03 أوت الماضي.

وعبّر الطرفان عن رغبتهما في دفع التعاون بما يرتقي لمستوى تطلعات البلدين واتفقا على تطوير عدد من البرامج منها خاصة:

- إرساء توأمة وشراكة بين مؤسسات التكوين بالبلدين وتنظيم دورات تكوينية مشتركة ورصد حاجيات التكوين لكلا البلدين.

- وضع خطة لبلورة مسالك سياحية مشتركة مع إشراك الفاعلين المعنيين في هذا المجال على غرار المسالك الثقافية والدينية والإيكولوجية والصحراوية.

- إعداد البرنامج التنفيذي للفترة 2023 – 2025 في مجال الترويج والتسويق والاتصال السياحي.

- مزيد تنسيق وتوحيد الجهود إقليميا ودوليا في عديد المسائل والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

- النقل الجوي: النظر، بالتنسيق مع وزيري النقل بالبلدين، في امكانية الترفيع في نسق الرحلات بين البلدين وفي الاتجاهين.

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