وزيرا الصحة والداخلية يبحثان سُبل تعزيز الحماية الأمنية للمستشفيات

اخر تحديث : 28/12/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

وزير الداخلية يلتقي وزير الصحة
جمع ظهر اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، بمقر وزارة الداخلية، لقاء بين وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » ووزير الصحة « فوزي مهدي »، تمحور حول مزيد تعزيز الحماية الأمنية للمستشفيات والإطارات وأعوان الصحة العاملين بها.
هذا وتدارس الوزيران سُبل تنفيذ أوجه هذه الحماية وآلياتها بغاية تمكين الإطارات والأعوان الطبية والشبه الطبية لقطاع الصحة من ظروف عمل مريحة تكفل لهم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في أحسن الظروف.


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