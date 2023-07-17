وزيرا الفلاحة والتّجارة يؤدّيان زيارة غير معلنة إلى شركة الصّناعات الغذائيّة ببن عروس

أدّى اليوم الاثنين 17 جويلية 2023، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي رفقة وزيرة التّجارة كلثوم بن رجب زيارة غير معلنة الى شركة الصّناعات الغذائيّة ببن عروس التي تحتوي على مطحنة لإنتاج مادتي السميد والفرينة ومعمل مختص في انتاج العجين الغذائي، وذلك بحضور والي بن عروس عــز الديــن شلبــي، وذلك في إطار متابعة عملية تزويد المواطنين بالخبز وبالمواد الغذائيّة الأساسيّة من مادتي السّميد والفرينة والعجين الغذائي.

وقد عاين الوزيران والوفد المرافق لهما عملية تحويل الحبوب وصنع العجين الغذائي والكميات المنتجة كما اطّلعا على كيّفية توزيعها.

وبالمناسبة، أوصى الوزير بمزيد تكاتف الجهود لتوفر كميات الإنتاج اللاّزمة لتلبية حاجيات السوق، كما أوصى بالمتابعة الدّقيقة لعملية التزويد بالمواد الغذائية الأساسية خاصة مادتي السميد والفرينة وتشديد الرقابة على مسالك التّوزيع.

كما أكّد حرص الحكومة التّونسيّة على توفير الأمن الغذائي لكافة التونسيين، مشدّدا على أنّه لا مجال للتلاعب بقوت الشعب، موصيا بمزيد العمل على تطوير الإنتاج لتحقيق الموازنة بين العرض والطّلب.

من جهتها، أكّدت وزيرة التّجارة أنّ الكميات المنتجة بالشّركة والمتوفرة على عين المكان تفي بالحاجة لتغطية طلبات السوق للمدّة المحدّدة حسب طاقة الانتاج، مبيّنة وجود كميات من السميد والفرينة تباع خارج مسالك التوزيع القانونية، وفي هذا الإطار دعت القائمين على الشركة الى معاضدة مجهودات المصالح المختصة للتصدّي الى عمليات الاحتكار والمضاربة من خلال تدعيم مهام الرقابة والمتابعة.

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