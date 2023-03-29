وزيرا خارجية أمريكا وإيطاليا يبحثان تطورات « الأزمة » في تونس

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني لبحث سبل دعم الشعب التونسي.

وحسب مذكرة للخارجية الإيطالية، فقد استعرض الاتصال آخر تطورات الأزمة في تونس على المستويين السياسي والاقتصادي

وقد شدد تاياني « على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة الإيطالية والولايات المتحدة حول هذه القضية »، مجددا في الوقت ذاته الحاجة الملحة إلى تقديم دعم اقتصادي ومالي دولي سريع وكافٍ وفعال لتونس.

وبهذا الصدد، كتب بلينكن في تغريدة على مدونة (تويتر)، المحادثة كانت « بشأن التحديات في تونس والإجراءات التي يمكن للولايات المتحدة وحلفائنا اتخاذها ».

وخلص رئيس الدبلوماسية الأمريكية الى القول: « إننا ندعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية مسؤولة » .

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