وزيرا خارجية تونس ومصر يبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

أجرى وزير الخارجية عثمان الجرندي يوم أمس الجمعة، اتصالا هاتفيات مع نظيره المصري سامح شكري بحثا خلاله جهود إنهاء الهجوم الصهيوني والمواجهة في الأراضي الفلسطينية.

وقد ثمَّن الوزير المصري شكري جهود تونس في إطار مجلس الأمن والدور الذي تقوم به للتعبير عن الموقف العربي ضمن الموقف الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية الثلاثاء الماضي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وقد نسَّق الوزيران فيما يخص الاستعداد لجلسة مجلس الأمن المفترض عقدها غدًا الأحد لبحث المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية عبر وقف لإطلاق النار يحقن دماء الضحايا الذين يروحون نتيجة العمليات العسكرية والهجوم الصهيوني على قطاع غزة.

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