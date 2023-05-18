وزيرة الأسرة تقرّر الغلق المؤقت لمركز الترفيه للطفل والعائلة بالعمران الأعلى

أدّت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى مساء اليوم الخميس، زيارة تفقّد إلى مركز الترفيه للطفل والعائلة بالعمران الأعلى، حيث اطّلعت على الفضاء الذي يمسح أكثر من 13 ألف متر مربعا ويضمّ بناية تمسح حوالي 200 متر مربع وتستغلّ كنادي أطفال.

وطافت الوزيرة في الفضاء الخارجي للمركز الذي لا يحتوي على مرافق وإنّما فضاءات سائبة و اطلّعت على الإشكاليّة العقاريّة ممّا يمنع تدخّل الوزارة لصيانته وتهيئته في الوضعية الراهنة.

وقرّرت الوزيرة في ضوء هذه الزيارة الغلق المؤقت للنادي باعتبار أن مساحته الخارجية أصبحت عرضة لبعض الممارسات الخارجة عن القانون التي من شأنها تهديد سلامة الأطفال المترددين على المؤسسة والإطارات العاملة بها.

كما قرّرت توزيع 5 إطارات تربوية و3 عملة بهذا الفضاء على مؤسسات الطفولة الأخرى إلى حين تسوية وضعيّة المركز وإعادة تهيئته وتجهيزه واستغلاله كفضاء نموذجيّ لفائدة الأطفال والأسر بمنطقة العمران الأعلى في ظروف آمنة وفق شروط السلامة ومعايير الجودة.

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