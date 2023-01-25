وزيرة الأسرة تُقرر المضاعفة الفورية لأعوان التمريض بمراكز رعاية كبار السنّ

قرّرت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى على إثر زيارتها مساء اليوم الاربعاء 25 جانفي 2023 لمؤسسة رعاية المسنين « المرحوم الصادق إدريس بقمرت » المضاعفة الفورية لعدد أعوان التمريض بمؤسسات رعاية كبار السنّ 3 مرّات، تلافيا للنقص الكبير المسجّل في عدد الممرضين الساهرين على تأمين الخدمات الصحيّة لفائدة المسنات والمسنين بدور الرعاية الراجعة بالنظر للوزارة.

ودعت الوزيرة هياكل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي إلى التعجيل بإتمام الإجراءات الضروريّة لتأمين حاجيات مؤسسات رعاية كبار السنّ من الممرضين بمختلف الولايات المعنيّة وفي أفضل الآجال.

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