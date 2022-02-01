وزيرة التجارة: الخميس المقبل الشروع في توزيع 6 آلاف طن من الزيت المدعم

أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة في تصريح عقب لقاءها برئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء، أن الوزارة حريصة كل الحرص على تطبيق البرنامج الاستعجالي للمراقبة للاقتصادية بالتنسيق مع الأسلاك الأخرى من وزارة الداخلية وكذلك الديوانة للحد من المضاربات والاحتكار والضرب على أيدي المهربين والمحتكرين.

وشددت الوزارة على حرصها على توفير التمويلات اللازمة لتوريد المواد الأساسية من حبوب وزيوت نباتية لتزويد السوق وضمان التزويد المنتظم والاستجابة للطلبات الإضافية في كامل تراب الجمهورية خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم يوم الخميس الشروع في توزيع 6 آلاف طن من مادة الزيت النباتي المدعّم ، مع وصول 7 آلاف طن أخرى إلى تونس خلال الأسبوع القادم و 12 ألف طن في شهر مارس المقبل.

وأكدت الوزيرة أن المخزونات من الحبوب متوفرة وتغطي حاجياتنا إلى حدود شهر ماي، مشيرة إلى أننا بصدد القيام بكل ما يلزم لضمان التزويد المنتظم للسوق والتحكم في الأسعار سواء المواد الأساسية والخضر والغلال .

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