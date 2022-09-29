وزيرة التجارة تؤكد استرجاع نسق تزويد الأسواق بالمواد الأساسية التي شهدت اضطرابات

أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، في تصريح صحفي على هامش انعقاد المؤتمر الدولي « أيام صاحبات الأعمال التونسيات والكوميسا »، الذي تحتضنه تونس يومي 29 و30 سبتمبر 2022، استرجاع النسق العادي لتزويد الأسواق بالحليب والدواجن، مشيرة إلى العمل على توفير السكر والزيت النباتي المدعم في القريب العاجل.

وأبرزت المتحدثة بأن الوزارة تعمل على تغطية كلفة إنتاج المزودين وتوفير هذه المواد الأساسيّة بأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك نافية وجود أي نية لرفع الدعم عن هذه المواد ضمانا للسلم الاجتماعي.

وشدّدت الرابحي على ان الوزارة تعمل على وضع برنامج جديد لتوجيه الدعم الى مستحقيه من خلال دعم المداخيل عوضا عن دعم الأسعار.

وأشارت وزيرة التجارة إلى ان الأسواق ستزود، قريبا بالزيت النباتي المدعم مضيفة ان 9 أطنان من الزيت النباتي التي تلقتها تونس هي في مرحلة التحليل على مستوى المخابر.

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